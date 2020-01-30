"Мы опустошены": семья Коби Брайанта прокомментировала трагедию [ Редактировать ]
Легенда баскетбола Коби Брайант погиб 26 января. Его семья после трагедии не может успокоится и морально опустошена. Об этом сообщает жена спортсмена Ванесса в соцсетях. Она впервые после катастрофы прервала молчание.
"Я и девочки хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за ваши молитвы, нам они определенно были нужны. Мы опустошены смертью моего любимого мужа. Коби - замечательный отец наших детей, и моя милая, дорогая Джанна - любящая, вдумчивая и потрясающая дочь, замечательная сестра Натальи, Бьянки и Капри", - написала женщина.
Также, она рассказала, что у них больше нету слов, чтобы описать боль. Она бы очень хотела, чтобы они были вместе всю жизнь, но Коби и дочь стали счастьем, которое у них забрали слишком рано.
Кроме того, она выразила соболезнования семьям, чьи родные и близкие находились с баскетболистом в одном вертолете и тоже погибли.
"Мы разделяем ваше горе", - добавила Ванесса.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
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