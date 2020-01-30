Легенда баскетбола Коби Брайант погиб 26 января. Его семья после трагедии не может успокоится и морально опустошена. Об этом сообщает жена спортсмена Ванесса в соцсетях. Она впервые после катастрофы прервала молчание.

"Я и девочки хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за ваши молитвы, нам они определенно были нужны. Мы опустошены смертью моего любимого мужа. Коби - замечательный отец наших детей, и моя милая, дорогая Джанна - любящая, вдумчивая и потрясающая дочь, замечательная сестра Натальи, Бьянки и Капри", - написала женщина.

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Также, она рассказала, что у них больше нету слов, чтобы описать боль. Она бы очень хотела, чтобы они были вместе всю жизнь, но Коби и дочь стали счастьем, которое у них забрали слишком рано.

Кроме того, она выразила соболезнования семьям, чьи родные и близкие находились с баскетболистом в одном вертолете и тоже погибли.

"Мы разделяем ваше горе", - добавила Ванесса.