В Россию из Китая эвакуировали украинца [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, Россия эвакуировала из Китая 147 человек, среди которых есть гражданин Украины. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.
Как отмечается, кроме россиян и украинца в этот список входят 10 граждан Беларуси, один гражданин Армении и три гражданина Казахстана.
Голикова обратила внимание на то, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.
Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу - граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией.
Всех эвакуированных временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
По словам вице-премьера России, "министерством иностранных дел и посольством России в Китае сейчас идет активная работа по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй".
Отметим, сегодня из Китая также должен прибыть последний самолет с украинцами. По данным медиков, заболевших коронавирусом на нем нет.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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