В среду, 5 февраля, в Дарницком районе Киева произошел пожар. Известно, что на улице Прокоповича загорелся одноэтажный дом в частном секторе. Внутри помещения находился мужчина. Спасти его не удалось. Об этом этом передает "Информатор".

По предварительной информации, возгорание случилось в одной из комнат дома, а в это время 57-летний мужчина спал через стенку. Большая часть здания состояла из деревянных конструкций, поэтому быстро вспыхнуло и практически полностью сгорело.

После ликвидации огня спасатели обнаружили труп мужчины.

На месте работало 3 единицы пожарной техники и 13 бойцов ГСЧС. Причины возгорания установит следствие.

Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

Также, в Киевской области в страшном пожаре погибли отец и двое детей.