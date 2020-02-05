В Киеве мужчина заживо сгорел в доме [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в Дарницком районе Киева произошел пожар. Известно, что на улице Прокоповича загорелся одноэтажный дом в частном секторе. Внутри помещения находился мужчина. Спасти его не удалось. Об этом этом передает "Информатор".
По предварительной информации, возгорание случилось в одной из комнат дома, а в это время 57-летний мужчина спал через стенку. Большая часть здания состояла из деревянных конструкций, поэтому быстро вспыхнуло и практически полностью сгорело.
После ликвидации огня спасатели обнаружили труп мужчины.
На месте работало 3 единицы пожарной техники и 13 бойцов ГСЧС. Причины возгорания установит следствие.
Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.
Также, в Киевской области в страшном пожаре погибли отец и двое детей.
по теме
В Киеве горит многоэтажка (видео)
В субботу, 25 января, в Киеве на улице Тростянецкой, 5 случилось происшествие
Огонь и столбы дыма: в Киеве горит мебельный магазин (видео)
В среду, 22 января, в Киеве на Петропавловской Борщаговке случилось происшествие
Вырезали из авто погибшего: на въезде в Киев произошло страшное ДТП
В среду, 5 февраля, в Киеве в районе Конча-Заспы произошло серьезное ДТП
В Киеве нашли труп за гаражами: подробности смерти девушки
В Киеве по адресу улица Вышгородская, 34/1 случилось обнаружили страшную находку
В Киеве между гаражами нашли труп девушки
Во вторник, 4 февраля, в Киеве по адресу улица Вышгородская, 34/1 случилось происшествие