В соцсети слили прогнозы на "Оскар". Пост появился в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Публикацию удалили и назвали ошибкой. Впрочем, академики успокоили - на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.

Согласно "сливу" лучшим фильмом признают южнокорейскую ленту "Паразиты". Приз за режиссуру возьмет Сэм Мендес, снявший ленту "1917". Лучшим актером признают Хоакина Феникса, а лучшей актрисой - Рене Зеллвегер. Не остался без награды и Брэд Питт за роль в "Однажды в... Голливуде".

Судя по результатам "Золотого глобуса" и BAFTA прогноз на "Оскар" не звучит фантастическим.

Номинантов на "Оскар" объявили 13 января, сама церемония пройдет в ночь на 10 февраля в здании театра "Долби" в Лос-Анджелесе.

Оскар 2020 второй год подряд и третий раз в истории пройдет без ведущего. В прошлом году комика Кевина Харта отстранили из-за оскорбительных, по мнению представителей ЛГБТ-сообщества, шуток.

"Оскар" считается самой почетной, но не единственной, премией в области киноискусства. Ранее с лучшими из лучших определились британские кинокритики.