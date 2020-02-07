В Boeing сообщили о новой проблеме с самолетами [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, руководство компании Boeing заявило о новой проблеме с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако это не должно задержать возвращение самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
"Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней Федеральному управлению авиации", - отмечается в сообщении.
Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.
"Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению", - заявили в компании.
Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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