Главу Госрезерва уличили на взятке в 40 тысяч долларов [ Редактировать ]
В Киеве сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры поймали начальника управления Госагенства резерва при попытке передачи взятки главе ведомства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Мужчина пытался дать взятку в размере 40 тысяч долларов за то, чтобы глава ведомства не увольнял руководителей субъектов хозяйства с должностей. Ему разрешили внести залог в 2,1 млн гривен.
"Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от руководителей субъектов хозяйства, которые входят в сферу управления Госрезерва, при увольнении их с занимаемых должностей и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности, и личного обогащения за счет получения части неправомерной выгоды полученной от руководителей субъектов хозяйства", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
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