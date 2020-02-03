В Киеве сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры поймали начальника управления Госагенства резерва при попытке передачи взятки главе ведомства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Мужчина пытался дать взятку в размере 40 тысяч долларов за то, чтобы глава ведомства не увольнял руководителей субъектов хозяйства с должностей. Ему разрешили внести залог в 2,1 млн гривен.

"Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от руководителей субъектов хозяйства, которые входят в сферу управления Госрезерва, при увольнении их с занимаемых должностей и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности, и личного обогащения за счет получения части неправомерной выгоды полученной от руководителей субъектов хозяйства", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.