Ураган "Сабіна" накрив Прикарпаття [ Редактировать ]
Ураган "Сабіна" дістався України і зачепив Прикарпаття. У гірських районах пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У селі Микуличин буря поламала та повиривала з корінням сотні дерев, пошкодила рекламні щити та приватні будинки.
Без даху залишилися адмінбудівля в селі Пнів, а також школи в селах Долина та Витвиця. Повалені стовбури спричинили затримку пасажирських потягів.
Негода повністю знеструмила 45 сіл. Усього внаслідок буревію в Україні знеструмлено 380 населених пунктів.
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