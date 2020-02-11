Ураган "Сабіна" дістався України і зачепив Прикарпаття. У гірських районах пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У селі Микуличин буря поламала та повиривала з корінням сотні дерев, пошкодила рекламні щити та приватні будинки.

Без даху залишилися адмінбудівля в селі Пнів, а також школи в селах Долина та Витвиця. Повалені стовбури спричинили затримку пасажирських потягів.

Негода повністю знеструмила 45 сіл. Усього внаслідок буревію в Україні знеструмлено 380 населених пунктів.