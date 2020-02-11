Коронавірус "влаштував" канікули для британських школярів [ Редактировать ]
У англійському місті Саутгемптон закрили школу через китайський коронавірус. Один із педагогів підхопив інфекцію під час візиту до Піднебесної. Чи контактував він із учнями наразі не відомо.
Навчальний заклад зачинили на невизначений термін. Загалом у Британії на атипову пневмонію захворіло восьмеро людей. Їх ізолювали у лікарнях Лондона.
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