Кабмин запускает электронную акцизную марку [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, стало известно о том, что правительство намерено добавить на бумажные акцизные марки QR-код и штрих-код, а с 1 апреля появится возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет, что со временем упразднит бумажные заявки на получение марок. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кабмин утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. Они разработаны Минфином совместно с Минцифрой, Налоговой, командой "Дія" и госучреждением Открытые публичные финансы. Нововведения планируют внедрять поэтапно.
Для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности производитель будет использовать Электронный кабинет налогоплательщика. Таким образом бумажных заявок на получение марок со временем не будет.
Министр финансов Оксана Маркарова заявила:
Дискуссия о необходимости перехода к электронной акцизной марке идет уже давно, и это изменение требует от нас весь добросовестный бизнес. Цель проста и понятна - борьба с теневым рынком и минимизация влияния человеческого фактора на администрирование, что увеличит поступления в бюджет и улучшит справедливую конкуренцию.
Отмечается, что использование системы "Электронная акцизная марка" позволит усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров путем отслеживания движения алкогольных напитков с помощью сопоставления информации из базы данных ГНС о выданных марках и считанных регистраторами расчетных операций.
Ранее мы писали о том, сколько украинцы тратят на алкоголь.
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