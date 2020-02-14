В четверг, 13 февраля, в Киеве на Подоле на улице Кирилловской произошло ДТП. Известно, что в результате столкновения автомобиля Audi и маршрутки травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди которых беременная женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом. В результате происшествия трое пассажиров общественного транспорта, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Согласно данным проведенного теста, 28-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий.

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