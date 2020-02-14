В пятницу, 14 февраля, на улице Березняковская произошла авария. Известно, что столкнулись Hyundai и Volkswagen. Последний от удара перевернулся и вылетел с дороги в сторону озера. Автомобиль врезался в дерево и остался лежать на боку. Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Hyundai, он двигался а сторону Днепровской набережной и остановился на разрыве сплошной линии для разворота. Сзади на большой скорости мчался Volkswagen Golf. Его водитель начал уходить от удара и сначала выехал на встречную, после зацепил Hyundai и окончательно потерял управление.

Автомобиль понесло на обочину, где он перевернулся и влетел в дерево. Если бы не оно, то Volkswagen мог бы продолжить полет до тротуара с людьми или даже упасть в озеро. Водителя госпитализировали в больницу с травмой шеи. Подробности ДТП устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.