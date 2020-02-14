Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение аппеляции Антоненка [ Редактировать ]
Рассмотрение апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко перенесли на 20 февраля. Об этом сообщает "Укринформ".
"Перенесли на 20 февраля в 10:30 в связи с тем, что не поступили материалы (из Печерского райсуда - ред.) И не доставили подзащитного", - сказал адвокат Станислав Кулик.
Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
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