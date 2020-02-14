Рассмотрение апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко перенесли на 20 февраля. Об этом сообщает "Укринформ".

"Перенесли на 20 февраля в 10:30 в связи с тем, что не поступили материалы (из Печерского райсуда - ред.) И не доставили подзащитного", - сказал адвокат Станислав Кулик.

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.