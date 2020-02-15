PlayStation 5: сколько будет стоить консоль [ Редактировать ]
Компания Sony еще не определилась с ценой на PlayStation 5. Так, себестоимость приставки составит $450, но компания столкнулась с дефицитом комплектующих, который может повлиять на итоговую стоимость и увеличить ее. Об этом сообщает Bloomberg.
Известно, что Sony обычно определяется с ценой новой PlayStation в феврале релизного года, а массовое производство запускает уже весной. С пятой приставкой компании планы изменились из-за проблем с поставкой комплектующих.
По предварительной информации от инсайдеров, японцы не могут найти надежного поставщика памяти DRAM и NAND. За последние годы спрос на технологию вырос, так как она используется в смартфонах. С остальными компонентами проблем нет. По словам Bloomberg, Sony даже решила установить в PlayStation 5 улучшенную систему охлаждения, которая обходится компании в несколько долларов за консоль.
В итоге себестоимость приставки девятого поколения достигает $450. По словам аналитика Даниэля Ахмада, на полки магазинов консоль может попасть с ценником от $470 до $500. Издание отмечает, что Sony будет сложно продать консоль с большим ценником, так как PlayStation 4 на старте стоила $399.
Ранее сообщалось, что Steam порадует игроков массовыми распродажами.
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