В Раде исключили проведение "аграрной ночи" [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко исключил возможность проведения удлиненного пленарного заседания парламента из-за рассмотрения закона о рынке земли. Об этом пишет "РБК-Украина".
Так, он считает, что сейчас депутаты не могут сделать такое процедурное решение.
"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать поправки", - заявил парламентарий.
Депутат объяснил, что продолжение пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной Рады".
"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", - добавил он.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.
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