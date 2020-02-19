В Киеве полицейские ищут 13-летнюю девушку. Несовершеннолетняя ушла из дома, и до сих пор о ней ничего неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Об исчезновении ребенка в полицию заявила мать девушки.

"Она сообщила, что ее дочь Марченко Альбина Юрьевна, 2006 года рождения, вышла в магазин без телефона и не вернулась", - говорят в пресс-службе.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной квалификацией - безвестно отсутствует.

В данное время ведутся поиски несовершеннолетней.

Приметы девушки: на вид 13-14 лет, рост - 170 см, полного телосложения, волосы до плеч темного русого цвета. Была одета в черную куртку, темные джинсы и розовую шапку.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетней, полиция просит сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции по телефонам: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 или 102.

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