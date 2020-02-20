В Україні згадують трагічні дні Майдану [ Редактировать ]
Річниця розстрілів на Майдані. Сьогодні українці згадають героїв "Небесної сотні", які загинули під час "революції гідності". 20 лютого 2014 року стало найтрагічнішим днем революції.
Шість років тому на вулиці Інститутській, у центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. Із 18 по 20 лютого, на Майдані загинули 78 людей.
Після 20 від отриманих травм - померли ще 20. Звання Герой України, присвоїли ста п'ятьом Героям Небесної Сотні посмертно.
Троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії - Зураб Хурція і Давид Кіпіані - також нагороджені орденами "Героїв Небесної сотні" посмертно.
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