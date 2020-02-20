В Калининграде возле торгового центра "Мега" хаски в голубом свитере каждый день по восемь часов ждет на улице хозяйку с работы. Об этом пишет Meduza.

"Недавно рядом с псом повесили большую записку со словами "Собаку не бросили!!! Она ждет хозяйку с работы!", - говорится в сообщении. Владелица пса написала, что ее питомец не мерзнет и не голодает, и призвала горожан "не нагнетать красок, не зная жизни этого песеля".

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Хаски появился у Светланы четыре года назад. С тех пор пес постоянно с хозяйкой: он ходит с ней в магазин, поликлинику или детский сад. "Даже если я его оставлю без привязи, он все равно ляжет на том месте и будет ждать, пока я выйду", - говорит она.

Светлана рассказала, что вынуждена брать пса с собой на работу, поскольку сейчас живет в коммунальной квартире, а когда он остается один, то начинает выть. По словам женщины, во время работы она каждый час выходит к псу на десять минут, чтобы погулять, а в обед кормит его.

Владелица пса говорит, что он для нее больше, чем просто домашнее животное. "Это мой друг, это мой сын… Я его прекрасно понимаю, а он прекрасно понимает меня", - рассказывает Светлана.

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