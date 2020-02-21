Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая, находятся в безопасности под строгой охраной Нацгвардии. Об этом он написал в Telegram.

В Новых Санжарах находится 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев в резерве, которые обеспечивают безопасность эвакуированным. В регионе усилили патрулирование.

"Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", - подчеркнул премьер.

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Он добавил, что с украинцами находятся три медика, которые их сопровождали. Гончарук лично встретился с эвакуированными и сообщил, что контролирует ситуацию.

"Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", - указал Гончарук.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.