Подозреваемого в незаконном обогащении налоговика, Верланов уполномочил на контроль за алко-табачным и топливным рынком [ Редактировать ]
Директор Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Роман Гнатюк получил право подписывать лицензии на производство и оптовую торговлю спиртом, горючим, алкогольными напитками и табачными изделиями. Такими полномочиями его наделил ГНСУ Сергей Верланов, сообщается на официальном сайте налоговой службы.
Так, с 30 января текущего года Гнатюка уполномочен на подписание ряда документов, а именно:
- лицензий на производство спирта этилового неденатурированного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, дистиллята виноградного спиртового, спирта-сырца плодового, биоэтанола, спирта этилового денатурированного, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего;
- лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли спиртом этиловым, спиртом этиловым виноградным, спиртом этиловым плодовым;лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта);
- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - сидром и перри (без добавления спирта);
- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - исключительно пивом для производителей пива с объемом производства до 3000 гектолитров в год;
- лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли табачными изделиями;
- лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли горючим;
- справок о внесении мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения;
- внесение отметок о ежегодной плате за выданные лицензии;
- писем в адрес субъектов обращения сообщению о возможности получения государственной услуги (относительно лицензирования и справок о внесении мест хранения в Единый государственный реестр мест хранения).
Таким образом, отныне производить и продавать спирт и алкогольные напитки, а также горючее у украинских предпринимателей без подписи Гнатюка не получится.
по теме
Звіт Гончарука: подолали корупцію, зменшили платіжки, запустили дешеві кредити
За п’ять місяців роботи Уряд запустив дешеві кредити, знизив платіжку, подолав рейдерство та викорінив корупцію на топ-рівні
Година запитань до Уряду: звіт Гончарука обурив народних депутатів
Значну частину свого виступу Олексій Гончарук присвятив інциденту в Нових Санжарах і ситуації щодо захисту від коронавірусу в Україні
В США назначили спецпрокурора по делам Украины
В США Министерство юстиции утвердило нового специального прокурора по Украине
Юрий Бойко: ситуация с эвакуацией из Китая - приговор всем горе-реформаторам системы здравоохранения
Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко
Наступление на малый бизнес: "победные" результаты
Вместо того чтобы решать реальные проблемы, власть занялась наступлением на малый бизнес - делом легким, но не сулящим особых бюджетных выгод