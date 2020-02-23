ЧП в метро: в Киеве человек упал под поезд [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 февраля, в Киеве на одной из станций метро человек упал на рельсы под поезд. Это произошло на станции метро "Голосеевская". Об этом сообщает пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.
Женщина подтвердила, что человек упал на пути по маршруту движения поезда. Никто не посрадал, и его уже подняли на платформу. Движение поездов метрополитена восстановлено.
Мы писали, что нельзя делать при падении на рельсы в метро.
Что нужно знать - категорически нельзя обратно лезть на платформу!
Поезд катится по двум обычным ходовым рельсам, а сбоку, под платформой, от поезда идет третий рельс, контактный, с электричеством. Он обычно цветной - желтый или красный. И приближаться к нему категорически запрещено. Часто это заканчивается смертью.
Если вы свалились с платформы - ни в коем случае, никогда, не пытайтесь залезть на платформу обратно там, где упал. Для этого есть лестница возле цифрового табло.
Недавно в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина. Раньше сообщалось о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".
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