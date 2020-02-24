У пошуках грошей і Брюссель. Там провалом завершився терміновий саміт ЄС, на якому учасники обговорювали фінансовий план на найближчі сім років.

Чому країни не можуть дійти згоди і як перерозподіл коштів у Євросоюзі може вплинути на Україну? Дивіться далі.

Туманні перспективи - без Туманного Альбіону. Чергову фінансову семирічку на 2021-27-ий роки країни ЄС уперше планують без участі Великої Британії. Лондон посідав друге після Берліна місце серед держав, які надають у скарбницю ЄС найбільше коштів. Але через брекзит бюджет Євросоюзу недоотримає близько 75 мільярдів євро.

Закрити цю діру вирішили збільшенням внесків від інших учасників Євросоюзу, щоб сумарно отримати понад трильйон євро на весь семирічний цикл. На скільки більше країни мають вносити - не домовилися. І це лише одна з розбіжностей, які виникли під час обговорення проєкту бюджету.

Чимало запитань - щодо розподілу коштів. Трохи менше дотацій - сільському господарству, проти цього пункту Франція, а ще - регіонам, які відстають у розвитку - що не влаштовує Польщу, Угорщину, Ірландію та Грецію. У Варшави та Будапешта є ще один привід протестувати: проєкт передбачає скасування дотацій тим країнам, які порушують головні правові норми ЄС. При цьому більше витрачати планують на оборону, розвиток інновацій, контроль над міграцією та збереження екології. За два дні саміту в Брюсселі учасникам не вдалося дійти згоди.

"На жаль, ми побачили, що неможливо досягти взаєморозуміння. Нам треба більше часу. Бюджет Євросоюзу - дуже складна тема, яка передбачає непрості переговори, особливо після "брекзиту"", - говорить Шарль Мішель Голова Європейської Ради.

"Навіть не хочеться вдаватися до дрібниць, просто розбіжності надто разючі. Домовитися не вдалося, тому будемо працювати далі", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Тож доведеться збиратися знову, і, можливо, не раз. Проєкт попередньої семирічки, за досить спокійних умов, обговорювали на двох самітах. Дати наступного зібрАння поки що не оголошують.

Перерозподіл коштів у бюджеті ЄС може зачепити й Україну. За п'ять років - із 2014 по 2019 - Київ отримав 15 мільярдів євро у вигляді грантів і позик. Про скасування допомоги третім країнам не йдеться, втім, якщо до кінця цього року ЄС не домовиться про наступну семирічку, програми підтримки доведеться тичасово зупинити.