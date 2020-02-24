Под Киевом, в селе Новоселки местный бизнесмен отбирает у жителей стадион. Люди в отчаянии и надежде на справедливое решение Верховного суда Украины вышли на дороги в Чабанах и Одесскую трассу с протестами. Об этом пишет dtp.kiev.ua на своей странице в Instagram.

Спортивный объект в Новоселках находится в аренде уже 10 лет, он закрыт замками и огражден забором что препятствует тренировкам детей.

17 декабря 2019 года Северным апелляционным судом было внесено постановление о расторжении договора.

9 января 2020 на Постановление апелляционного суда была подана кассационная жалоба.

Народ возмущен тем, что вынесение решения будет в пользу "бизнесмена", а не общества.

Отметим, в то же время, в комментариях пользователи пишут о том, что люди выходят на митинг за деньги:

Спускалась в метро на Теремках, так этим бабушки как раз выдавали деньги, а в метро сидела рядом с одними из митингующих, так они вообще между собой уточняли какая это трасса была - Одесская или нет. Короче, зла не хватает на этих безмозглых людей!

Ранее мы писали о том, что в районе поселка городского типа Чабаны, люди перекрыли Одесскую трассу