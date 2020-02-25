Коронавірус в Італії забрав життя сьомої людини [ Редактировать ]
В Італії від ускладнень після коронавірусу помер сьомий пацієнт. Інфіковані 230 осіб. Нині ця країна на третьому місці у світі за кількістю заражень після Китаю та Південної Кореї.
Тим часом у КНР за минулу добу помер 71 хворий. Загальне число жертв майже 2700 людей. Одужали в десятеро більше. Заражених понад 80 тисяч. Дві сотні захворіли повторно.
На думку експертів ВООЗ, пік епідемії у Китаї минув, і вона поступово йде на спад. Однак фахівці застерігають про можливість повторного спалаху та закликають продовжувати превентивні заходи.
по теме
Епідемія коронавірусу: в Україні запровадять додаткові перевірки
Додаткові перевірки прикордонники вирішили запровадити на потенційному напрямку в'їзду українців та іноземців із Італії - на пункті пропуску "Тиса" поблизу міста Чоп Закарпатської області
Українців закликали відмовитися від поїздок Італії та Ірану
У пасажирів аеропортів "Бориспіль" та "Київ", які прибуватимуть прямими рейсами з Італії, будуть перевіряти температуру. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко
У МОЗ оприлюднили інформацію про стан здоров'я евакуйованих українців
У МОЗ звітували про стан людей, що знаходяться в обсервації в місті Нові Санжари - медики оглядають наших громадян двічі на день
Літак із Уханя приземлився у Харкові: пасажирів повезуть до Нових Санжар
Літак приземлився у 11:50. Біля посадкової смуги з самого ранку чергують три бригади щвидкої допомоги, одягнуті у захисні костюми. Лікарі за необхідністю можуть перевірити стан здоров'я пасажирів.
В "Борисполі" чекають на літак із українцями із Уханя
У ці хвилини в Україні очікується літак з китайського міста Ухань. На борту українці та іноземці, яких вивезли з території, що уражена коронавірусом