В Італії від ускладнень після коронавірусу помер сьомий пацієнт. Інфіковані 230 осіб. Нині ця країна на третьому місці у світі за кількістю заражень після Китаю та Південної Кореї.

Тим часом у КНР за минулу добу помер 71 хворий. Загальне число жертв майже 2700 людей. Одужали в десятеро більше. Заражених понад 80 тисяч. Дві сотні захворіли повторно.

На думку експертів ВООЗ, пік епідемії у Китаї минув, і вона поступово йде на спад. Однак фахівці застерігають про можливість повторного спалаху та закликають продовжувати превентивні заходи.