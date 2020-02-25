Коронавирус в Украине: готовы ли больницы к приему инфицированных [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о том, что инфекционные больницы Украины готовы к приему больных с новым китайским коронавирусом Covid-2019. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
"В случае первой волны Украина готова, то есть выделены 5700 коек для первой волны, есть койки второго, третьего резерва", - сказал Радуцкий.
Также он отметил, что в случае, если коронавирус будет жить так, как в Китае, то к этому подключатся целые больницы.
Все делается по четкому плану. Это все регионы Украины… В каждой области выделено лечебное учреждение первого, второго и третьего резервов. Это инфекционные больницы.
Адреса больниц, готовых к принятию больных с коронавирусом, знают врачи, руководители областных управлений здравоохранения, работники ГСЧС, Национальная полиция, оперативный штаб Кабмина.
Украина готова делать все то же самое, что сегодня предпринимают другие страны.
Тем временем, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Отметим, что во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
Напомним, что в Украину 20 февраля вернулись украинцы из Уханя. Эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
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