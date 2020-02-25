Шахтарі поскаржились владі на катастрофічну ситуацію у вугільній галузі [ Редактировать ]
Ситуація у вугільній галузі катастрофічна. Борги перед шахтарями сягають уже півтора мільярда гривень. Про це вони самі розказали сьогодні профільному міністру і президенту. Що почули у відповідь - дізнаємося від Геннадія Вівденка.
Космічні борги із зарплат, відсутність державних інвестицій і зруйнована соціальна інфраструктура. Представники вугільних підприємств довго розповідають про глибоку кризу у своїй галузі. Емоції переповнюють.
"Голодомор в 21 веке. - Дивіться я міністр енергетики а не вугільної галузі. У нас немає міністерства вугільної галузі. Ганьба".
На складах два з половиною мільйони тонн імпортованого вугілля. Вітчизняне не купують. На деяких шахтах зарплати не платять по п'ять місяців. Профільний міністр пропонує вирішувати проблеми на місцях.
"Наглядно в очи смотрите проблеме, решайте ее на месте, а не пустыми цыфрами которые вы здесь показываете"
Два місяці на виплату боргів із зарплат, а це півтора мільярда гривень - такі строки для уряду визначив президент.
"Якщо не будемо це закривати, то буде справдливо, якщо пропустимо хоч одну добу - то весь уряд не буде отримувати заробітну плату ці місяці", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
Обмежити імпорт вугілля, щоб українські шахти підвищили власний збут. Це друга вимога Зеленського.
"Якщо якась марка у нас не добувається, тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання конкретної марки і імпорту цієї марки", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
А ще глава держави пообіцяв не зачиняти нерентабельні шахти. Принаймні поки в шахтарських містечках не з'явиться альтернативна робота. Виконання доручень президента контролюватиме опозиція. Там уже заявили - ретельно стежитимуть за реалізацією обіцяного.
"Мы надеемся что те поручения которые дал президент будут выполнены и такое позорное явление как долги по зарплате перед шахетерами будет ликвидировано, что не допустят закрытия шахт и моногорода, которые базируються на шахтах, будут иметь в господдержку в сторительстве дорог и инфрастуктуры", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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