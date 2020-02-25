Ситуація у вугільній галузі катастрофічна. Борги перед шахтарями сягають уже півтора мільярда гривень. Про це вони самі розказали сьогодні профільному міністру і президенту. Що почули у відповідь - дізнаємося від Геннадія Вівденка.

Космічні борги із зарплат, відсутність державних інвестицій і зруйнована соціальна інфраструктура. Представники вугільних підприємств довго розповідають про глибоку кризу у своїй галузі. Емоції переповнюють.

"Голодомор в 21 веке. - Дивіться я міністр енергетики а не вугільної галузі. У нас немає міністерства вугільної галузі. Ганьба".

На складах два з половиною мільйони тонн імпортованого вугілля. Вітчизняне не купують. На деяких шахтах зарплати не платять по п'ять місяців. Профільний міністр пропонує вирішувати проблеми на місцях.

"Наглядно в очи смотрите проблеме, решайте ее на месте, а не пустыми цыфрами которые вы здесь показываете"

Два місяці на виплату боргів із зарплат, а це півтора мільярда гривень - такі строки для уряду визначив президент.

"Якщо не будемо це закривати, то буде справдливо, якщо пропустимо хоч одну добу - то весь уряд не буде отримувати заробітну плату ці місяці", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Обмежити імпорт вугілля, щоб українські шахти підвищили власний збут. Це друга вимога Зеленського.

"Якщо якась марка у нас не добувається, тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання конкретної марки і імпорту цієї марки", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

А ще глава держави пообіцяв не зачиняти нерентабельні шахти. Принаймні поки в шахтарських містечках не з'явиться альтернативна робота. Виконання доручень президента контролюватиме опозиція. Там уже заявили - ретельно стежитимуть за реалізацією обіцяного.

"Мы надеемся что те поручения которые дал президент будут выполнены и такое позорное явление как долги по зарплате перед шахетерами будет ликвидировано, что не допустят закрытия шахт и моногорода, которые базируються на шахтах, будут иметь в господдержку в сторительстве дорог и инфрастуктуры", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".