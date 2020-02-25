В Румынии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, стало известно, что в Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.
"Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что самолет компании Turkish Airlines, который летел из Тегерана в Стамбул, экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.
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