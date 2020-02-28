В Киеве на улице Довженко была найдена 6-летняя девочка. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

О ребенке в полицию сообщила диспетчер депо, которая обнаружила девочку без сопровождения взрослых в конце маршрута на улице Довженко. Девочка рассказала ей, что ехала в садик со старшим братом, а потом его потеряла и сама заблудилась.

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Пообщавшись с девочкой, патрульные установили дом и квартиру, в которой она проживает. Дверь квартиры им открыл отец ребенка, который был очень удивлен увиденному. Старший сын ничего не рассказал ему о том, что потерял сестру. Он был уверен, что его дочь в саду.

Внимание патрульных привлек беспорядок в квартире: разбросанные вещи и сломанные детские кроватки. Всего в семье проживает 4 детей. Об этой ситуации инспекторы сразу сообщили коллегам по ювенальной превенции и в службу по делам детей, которые взяли ситуацию под личный контроль.

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