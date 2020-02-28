В Киеве на Дорогожичах мужчина выпал из окна и разбился [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, в Киеве по адресу улица Ольжича, 8 случилось происшествие. Известно, что мимо проходивший парень услышал глухой звук падения и обратил внимание на тело, которое лежало под домом. Очевидец сразу же вызвал полицию и медиков, но когда они приехали, мужчина уже был мертв. Об этом сообщает "Информатор".
Правоохранители увидели открытое окно на пятом этаже и направились туда. В квартире находился мужчина, который опознал погибшего и рассказал, что он хозяин квартиры, а погибший снимал у него комнату.
Мужчине было 35 лет. На месте работали экипажи полиции, врачи скорой помощи и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
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