В пятницу, 7 февраля, стало известно, что в Кировоградской области в Помошной случилось происшествие. Известно, что ребенок 2018 года рождения отравился угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в области, передает "УНН".

С диагнозом "отравление угарным газом" ребенка доставили в Новоукраинскую ЦРБ.

Причина - неисправность дымохода частного жилого дома.

Подразделения ГСЧС области не привлекались.

Ранее сообщалось, что под Одессой "сварили" 5-месячного ребенка, а также в Киеве ребенок пострадал в больнице.

Кроме того, под Винницей в пожаре отравилась девочка, а в детском саду 70 детей отравились сыром.