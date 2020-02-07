Под Кировоградом 2-летний ребенок отравился угарным газом [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, стало известно, что в Кировоградской области в Помошной случилось происшествие. Известно, что ребенок 2018 года рождения отравился угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в области, передает "УНН".
С диагнозом "отравление угарным газом" ребенка доставили в Новоукраинскую ЦРБ.
Причина - неисправность дымохода частного жилого дома.
Подразделения ГСЧС области не привлекались.
Ранее сообщалось, что под Одессой "сварили" 5-месячного ребенка, а также в Киеве ребенок пострадал в больнице.
Кроме того, под Винницей в пожаре отравилась девочка, а в детском саду 70 детей отравились сыром.
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