Від коронавірусу захищайся, а про кір не забувай. У Німеччині вступив у дію закон про обов'язкову вакцинацію від кору для певних груп населення. Хто відтепер зобов'язаний мати щеплення і як штрафуватимуть порушників - розкаже Тетяна Логунова.

Без щеплення від кору вхід заборонено. Відтепер не вакциновані від цієї хвороби діти більше не зможуть відвідувати німецькі дитсадки та школи. Без довідки про щеплення до закладів не пускатимуть не тільки учнів, але й персонал - від директора до прибиральника. Теж саме стосується працівників усіх лікарень, мешканців і співробітників центрів для біженців.

Закон про обов'язкову вакцинацію від кору певних груп населення депутати Бундестагу ухвалили восени минулого року. Його метою є досягнення колективного імунітету. Це коли в країні щеплення мають 95 відсотків населення і вакциновані автоматично захищають тих, кому щеплення категорично протипоказані.

Для порушників закон передбачає штрафи. Йдеться, передусім, про батьків школярів. Оскільки у Німеччині кожна дитина зобов'язана відвідувати школу, то у разі відмови від вакцинації без поважної причини батьків каратимуть матеріально. На суму до двох з половиною тисяч євро. Дітячі лікарі законом задоволені.

"Вакцинуючи якомога більше людей, ми захищаємо тих, хто у групі ризику. Це малюки, у яких ще немає повноцінного захисного імунітету. Це діти, яких взагалі не можна вакцинувати. Чим більше поруч з дитиною вакцинованих, тим менший ризик, що вона заразиться", - говорить Аксель Гершлауер, дитячий лікар.

Час від часу у Німеччині фіксують спалахи кору. У минулому році захворіли понад півтисячі людей. Більшість з них діти.

"Дехто каже, що хвороби зміцнюють імунітет. Але не у випадку з кором. Ця недуга, навпаки, послаблює імунну систему і робить її більш вразливою. Не слід також забувати про ускладнення, які може спричинити кір", - говорить Аксель Гершлауер, дитячий лікар.

Противників закону ці аргументи не переконують. Вони вже звернулися до Конституційного Суду з проханням оцінити документ. Тетяна Логунова