В Украине стартовала регистрация на ВНО-2020, и меньше всего абитуриенты выбрали физику и химию Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"Распределение предпочтений является для нас ожидаемым - украинский язык и литература (164 937 зарегистрированных) являются обязательным. Ожидаемо преобладает история Украины над математикой среди обязательных двух предметов на выбор - 117 000 против 86 000 по математике", - сказал он.

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Также, популярными предметами остаются география (60 060), английский язык (54 530), биология (50 931).

"Среди предпочтений наших абитуриентов, к сожалению, из года в год мы наблюдаем картину, что "отстают" физика (13 242) и химия (6451)", - сообщил Бойко.

Напомним, что в 2020 году во внешнем независимом оценивании кардинальных изменений не будет, однако в 2021 году ожидаются серьезные перемены. Министерство образования уже огласило список новшеств.