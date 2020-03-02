В понедельник, 2 марта, в Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о внедрении интерактивной карты дорог с актуальной информацией о ремонтных работах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При помощи карты можно будет получать информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, затруднение движения), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах.

"Укравтодор запустил интерактивную карту дорог, где можно в режиме реального времени увидеть все участки, которые будут отремонтированы по планам этого года", - сказано в сообщении Минцифры.

Ранее мы писали о том, что 9 городов получат объездные дороги в 2020 году.