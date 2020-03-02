В Украине появилась интерактивная карта дорог [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о внедрении интерактивной карты дорог с актуальной информацией о ремонтных работах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При помощи карты можно будет получать информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, затруднение движения), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах.
"Укравтодор запустил интерактивную карту дорог, где можно в режиме реального времени увидеть все участки, которые будут отремонтированы по планам этого года", - сказано в сообщении Минцифры.
Ранее мы писали о том, что 9 городов получат объездные дороги в 2020 году.
по теме
Под Киевом протестующие за деньги перекрыли Одесскую трассу (фото)
По указанной информации, за участие в "акции протеста" митингующие получили по 150 гривен
Далекобійники влаштували у Києві масштабну акцію протесту
Сотні вантажівок заблокували одну з приміських смуг від самого ранку - вимог у далекобійників чимало
Ремонт дорог: с 1 марта в Украине стартует "Большая стройка"
Строительство дорог является приоритетом для украинской власти - Зеленский
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
В понедельник, 2 марта, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания