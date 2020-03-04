Отставка Гончарука: в Раду внесли проект постановления [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, в Верховную Раду внесли проект постановления №3158 "Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В.". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
На данный момент текст проекта отсутствует.
Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.
Напомним, в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада будет рассматривать ряд важнейших для страны вопросов.
Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.
Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.
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