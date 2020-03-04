Украинский биатлонист Тарас Лесюк второй раз в карьере попал топ-10 гонок Кубка IBU. Это случилось в спринте на заключительном этапе Кубка IBU в Раубичах, сообщает iSport.

Тарас сумел идеально отработать два огневых рубежа и показал неплохую скорость - лучшую среди наших ребят, финишировав на девятом месте.

Богдан Цымбал, вернувшийся в Кубок IBU, допустив один промах в стойке, закончил спринт 16-м.

Еще одно персональное достижение, и тоже с чистой стрельбой, - у Руслана Бригадира, который впервые на взрослой международной арене поднялся так высоко - на 28-ю позицию.

Также с кубковыми очками провел гонку Артем Тищенко, финишировавший 37-м при одном круге штрафа.

Выиграл гонку норвежец Сиверт Гутторм Баккен, который на пять секунд опередил белоруса Максима Воробья.

Завтра, 5 марта, в Раубичах вновь пройдут спринты.

1. Сиверт Гутторм Баккен (0+1) 27:56,2

2. Максим Воробей (0+1) +5,2

3. Эндре Стремсхейм (0+1) +34,5

...

9. Тарас Лесюк (0+0) +1:11,2

16. Богдан Цымбал (0+1) +1:47,1

28. Руслан Бригадир (0+0) +2:14,1

37. Артем Тищенко (1+0) +2:43,3

46. Андрей Доценко (1+2) +3:43,9

Раньше сообщалось о том, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.