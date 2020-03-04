Кубок IBU: украинский биатлонист попал в топ-10 спринта [ Редактировать ]
Украинский биатлонист Тарас Лесюк второй раз в карьере попал топ-10 гонок Кубка IBU. Это случилось в спринте на заключительном этапе Кубка IBU в Раубичах, сообщает iSport.
Тарас сумел идеально отработать два огневых рубежа и показал неплохую скорость - лучшую среди наших ребят, финишировав на девятом месте.
Богдан Цымбал, вернувшийся в Кубок IBU, допустив один промах в стойке, закончил спринт 16-м.
Еще одно персональное достижение, и тоже с чистой стрельбой, - у Руслана Бригадира, который впервые на взрослой международной арене поднялся так высоко - на 28-ю позицию.
Также с кубковыми очками провел гонку Артем Тищенко, финишировавший 37-м при одном круге штрафа.
Выиграл гонку норвежец Сиверт Гутторм Баккен, который на пять секунд опередил белоруса Максима Воробья.
Завтра, 5 марта, в Раубичах вновь пройдут спринты.
1. Сиверт Гутторм Баккен (0+1) 27:56,2
2. Максим Воробей (0+1) +5,2
3. Эндре Стремсхейм (0+1) +34,5
...
9. Тарас Лесюк (0+0) +1:11,2
16. Богдан Цымбал (0+1) +1:47,1
28. Руслан Бригадир (0+0) +2:14,1
37. Артем Тищенко (1+0) +2:43,3
46. Андрей Доценко (1+2) +3:43,9
Раньше сообщалось о том, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.
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