Навчання і терапія. Два підходи естонські дослідники об'єднали у програмі освіти дітей з аутизмом. На уроки читання запрошують тварин. Вони не лише розважають малих, а й допомагають у лікуванні. Подробиці - далі.

Найуважніша аудиторія сьогодні зібралася у цій читальній залі. Собаки слухають казки, які уголос читають діти. Це - частина програми навчання дітей з аутизмом.

"Заняття з тваринами дуже корисне для малих, присутність чотирилапих їх заспокоює. А ще я помітила, що наші малі зовсім не бояться пацюків", - говорить Лііз Малцемеес, мама двох синів.

Так, щурі теж є в аудиторії. Дослідження науковців доводять: таке спілкування загалом сприятливе для гармонійного розвитку дітей з неврологічними порушеннями, адже тварини не розмовляють і не засуджують. Це основні чинники комфорту для дитини-аутиста. Рідні вже помітили прогрес.

"Мій брат набагато краще читає, став більш відкритим, самостійним. Тепер у нього ніби з'явилася сміливість говорити", - говорить Карл Мартен Реінло, старший брат учасника програми.

Програму організували дослідники з університету міста Тарту спільно з міською бібліотекою. Вона діє ось уже шість років. Дітей запрошують зі шкіл на позакласне навчання. У середньому кожен учасник відвідує групу два роки.

"Серед тих позитивних результатів, які ми помітили, - окрім, звісно, навичок читання, - діти менше хвилюються перед виступом, перестали боятися собак і загалом рівень їх стресу знизився. Також учасники програми легше освоюються в колективі, з більшою повагою ставляться до навколишніх людей", - говорить Єва Рутс, менеджер проєкту.

Удома батьки заохочують малюків читати для своїх домашніх улюбленців. Результати відслідковують менеджери програми, а показники порівняють із навичками тих дітей, які читають для однолітків та дорослих. Підсумки проекту опублікують навесні цього року.