В пятницу, 6 марта, в Гватемале был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. При этом в стране не обнаружен ни один случай заражения Covid-19.

Об этом сообщил Президент республики Гватемала Алехандро Джамматтеи в Twitter.

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Он отметил, что власти объявляют в стране режим чрезвычайной ситуации на фоне вспышки коронавируса в мире.

"На заседании совета министров мы решили объявить режим ЧС на всей территории страны, указ вступает в силу немедленно после опубликования", - заявил он.

Джамматтеи также сообщил, что в Гватемале будут усилены меры контроля на границах. При этом в стране не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Перу зафиксировали первый случай коронавируса. Также в Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса.

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