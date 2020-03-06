Гватемала ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в Гватемале был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. При этом в стране не обнаружен ни один случай заражения Covid-19.
Об этом сообщил Президент республики Гватемала Алехандро Джамматтеи в Twitter.
Он отметил, что власти объявляют в стране режим чрезвычайной ситуации на фоне вспышки коронавируса в мире.
"На заседании совета министров мы решили объявить режим ЧС на всей территории страны, указ вступает в силу немедленно после опубликования", - заявил он.
Джамматтеи также сообщил, что в Гватемале будут усилены меры контроля на границах. При этом в стране не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.
Ранее мы сообщали о том, что в Перу зафиксировали первый случай коронавируса. Также в Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса.
Читайте также о том, как понять, что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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