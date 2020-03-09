Чому збунтувалися італійські в'язні? Як парижан налякали мокрі ноги статуї? Та звідки у Франції взялися тисячі синіх чоловічків? Про це та інше - у нашому огляді.

Шестеро людей загинули під час тюремних бунтів у Італії. Заворушення зчинилися одразу в кількох виправних закладах. В'язні обурилися через обмеження відвідування, запроваджене для запобігання поширенню коронавірусу. У Модені засуджені підпалили в'язницю та намагалися втекти. Тюремникам вдалося зупинити бунтівників, однак дехто встиг проникнути в медпункт і викрасти метадон та інші препарати. Кілька смертей пов'язані саме з наркотичним передозуванням.

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У Судані замах на прем'єр-міністра. Невідомі атакували кортеж Абдалли Хамдука. Сам посадовець не постраждав - його сховали в безпечному місці. За офіційним повідомленням, колону автомобілів обстріляли з повітря. Чинного прем'єра Судану призначили в серпні 2019. Він очолив перехідний уряд після того, як через протести від посади відсторонили президента країни.

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Пожежа на складі Виборчої ради поставила під загрозу парламентські перегони у Венесуелі. Вогонь знищив близько 50 тисяч пристроїв для автоматичної реєстрації та підрахунку голосів виборців. А також близько 6 сотень комп'ютерів. Цього року південноамериканська країна має переобирати законодавчий орган. Однак дати волевиявлення поки що не призначили. Опозиція ж вимагає замість парламентської, провести президентську кампанію. Позаторік через масштабні фальсифікації світова спільнота не визнала обрання керманичем держави Ніколаса Мадуро. Відтоді країна поринула в масштабну політичну та економічну кризу.

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Розлиття Сени лякає парижан можливою повінню. Жителі французької столиці пильно приглядаються до статуї Зуава під мостом Альма. Рівень води під скульптурою - неофіційний маркер, що вказує на небезпеку водопілля. Нині річкові хвилі вже омивають ноги воїна. Через це міська влада закрила для відвудування берегову зону, а також заборонила роботу туристичних катерів. Однак, за очікуваннями синоптиків, велика вода цього року лиха не наробить. І вже всередині тижня рівень її в Сені піде на спад.

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У Колумбії перехопили живу контрабанду. В аеропорту Амасонаса пошуковий собака нанюхав тисячі малюків прісноводної південноамериканської черепахи мата-мата. Рептилій перевозили в полотняних мішках без води і десятки тварин врятувати не вдалося. Вартість такої партії на чорному ринку становить близько двохсот п'ятдесяти тисяч доларів. Вивезти черепашок намагалися в Японію та США. Вони дуже популярні серед браконьєрів завдяки екзотичному вигляду.

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В австрійських Альпах зібралися відчайдухи-фрірайдери. Чоловіки і жінки зважилися підкорити цілинні снігові схили гори Вільд-зе-лодер, заввишки понад дві тисячі метрів. Фахівці вважають, що саме непідготовлені траси дозволяють якнайкраще розкрити можливості сноуборда та лиж. А також показати надзвичайну вправність спортсменів, від якої просто захоплює подих. Наступний і вже останній цього сезону етап світового чемпіонату відбудеться у Швейцарії наприкінці березня.

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Світовий смурф-рекорд побито у Франції. З'їзд фантастичних персонажів на заході країни зібрав три з половинною тисячі синіх чоловічків у білих капелюхах. Щороку фанати історій про казкових коротунів влаштовують подібні дійства в різних куточках світу. Попередні - теж рекордні - збори у Німеччині зібрали понад 2 тисячі сімсот смурфиків із різних країн.