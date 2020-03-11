В среду, 11 марта, Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний шокировали своих поклонников новостью о том, что их дуэт прекращает свое существование. Ребята также анонсировали прощальный тур.

Надя и Позитив на своем YouTube-канале опубликовали видеодиалог, в котором рассказали о причинах завершения десятилетней истории проекта.

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"Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как "Время и Стекло". Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое – мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу. Спасибо всем, за то, что вы были с нами!", - рассказали артисты.

Позитив также намекнул, что участники дуэта продолжат свою деятельность по отдельности.

"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше", - отметил он.

В мае группа отправится в прощальный тур "Финальные титры", который завершится 11 сентября концертом во дворце "Украина" в Киеве.

К слову, 10 марта группа выпустила клип-ретроспективу на самую трогательную песню из альбома Vislovo – "Навсегда/Никогда". В финале видео название "Время и Стекло" превратилось в послание-игру слов "Время истекло".

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