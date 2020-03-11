"Наше время истекло": Дорофеева и Позитив объявили дату последнего концерта группы [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний шокировали своих поклонников новостью о том, что их дуэт прекращает свое существование. Ребята также анонсировали прощальный тур.
Надя и Позитив на своем YouTube-канале опубликовали видеодиалог, в котором рассказали о причинах завершения десятилетней истории проекта.
"Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как "Время и Стекло". Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое – мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу. Спасибо всем, за то, что вы были с нами!", - рассказали артисты.
Позитив также намекнул, что участники дуэта продолжат свою деятельность по отдельности.
"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше", - отметил он.
В мае группа отправится в прощальный тур "Финальные титры", который завершится 11 сентября концертом во дворце "Украина" в Киеве.
К слову, 10 марта группа выпустила клип-ретроспективу на самую трогательную песню из альбома Vislovo – "Навсегда/Никогда". В финале видео название "Время и Стекло" превратилось в послание-игру слов "Время истекло".
Ранее мы писали о том, что Джаред Лето покорил мост в Киеве. Также читайте новость о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом.
по теме
Go-A изменили песню на "Евровидение": как звучит трек
Недавно в сети появилась доработанная версия песни
8 марта: как позравляли женщин звезды шоу-бизнеса
8 марта - самый нежный праздник, в который поздравляют и говорят много теплых слов о женщинах
"Можно смотреть вечно": Тина Кароль восхитила фанатов "жарким" фото
Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram
Дело на 10 млн долларов: Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Он требует компенсацию из-за создания робота с его лицом
78-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве
Бедроса Киркорова разыскивают его за превышение скорости