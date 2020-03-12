Китай відправив шведам 140-метровий міст [ Редактировать ]
140 метровий міст доправили морем з Китаю до Швеції. Суцільну конструкцію замовили на заміну зношеної бетонної переправи. Нова - три з половиною тонни завважки, виготовлена зі сталі.
Її ще мають вкрити шаром золотої фарби і встановити в Стокгольмі, вона з'єднуватиме Старе місто з островом Седермальм. На корабель з мостом чекали з нетерпінням - доставка затрималася майже на 70 днів через негоду.
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