У лабораторних умовах були проведені дослідження противірусної активності препарату "Декасан", який містить антисептик декаметоксин, стосовно прототипного штаму коронавірусів.

Київ. 11 березня. УНІАН. Українські лікарі надали рекомендації щодо використання декаметоксину як профілактичного засобу проти коронавірусної інфекції.

Дослідження, яке підтверджує можливість застосування цього антисептика як профілактичного засобу, медики представили під час прес-конференції в УНІАН.

На думку доктора медичних наук, завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького НМУ ім. М.Пирогова Валентина Ковальчука, панічні настрої щодо загрози виникнення епідемії коронавірусної інфекції пов'язані з відсутністю чіткої інформації про засоби знищення її збудників.

"Єдина зрозуміла рекомендація стосується спиртовмісних дезінфектантів, що розчиняють ліпідну оболонку, які мають коронавіруси… Однак концентровані розчини спиртів не застосуєш на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів", - зауважив він та додав, що арсенал антисептичних засобів не лише в Україні, а й в усьому світі, є застарілим і маловивченим щодо їхньої профілактичної ефективності при епідеміях вірусних захворювань.

За словами, завідувача кафедри вірусології Нацакадемії післядипломної освіти ім. Шупика, професора Ірини Дзюблик протягом грудня 2019 року та лютого 2020 року на кафедрі вірусології в лабораторних умовах були проведені дослідження противірусної активності препарату "Декасан", який містить антисептик декаметоксин, стосовно прототипного штаму коронавірусів - вірусу інфекційного бронхіту птахів.

"Ми вивчали коронавіруси інфекційного бронхіту птахів, тому що це прототипний штам - він має ті самі властивості, що й 50 інших типів… Сьогодні відомо 7 коронавірусів людини…, але для їхнього дослідження нам потрібні спеціальні умови в лабораторії, яких в Україні немає", - пояснила вона.

За словами Дзюблик, результати дослідження довели, що "Декасан" проявляє виражену віруліцидну активність, пригнічує розмноження вірусів та не є токсичним для клітин, на яких проводилося дослідження.

"Виявлені властивості "Декасану" дозволяють рекомендувати його для профілактики коронавірусної інфекції з метою впливу на вірус, що знаходиться поза клітиною. Однак, наразі ми вже маємо підґрунтя для того, щоб перейти до наступного етапу вивчення: чи властива "Декасану" дійсно антивірусна активність і чи буде він впливати саме на той вірус, який знаходиться в клітині, якщо людина інфікована", - зазначила вона, уточнивши, що результати відповідного дослідження були відправлені до Міністерства охорони здоров’я.

Своєю чергою, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легенів Олександр Дзюблик розповів, що, згідно з дослідженням, декаметоксин можна використовувати дорослим таким чином: з метою попередження передачі коронавірусу контактним шляхом регулярно обробляти руки його розчином у концентрації 0,2-0,25 мг/мл; для захисту слизової оболонки ока - крапати в очі по 2-3 краплі розчину в концентрації 0,2 мг/мл 4-6 разів на добу протягом періоду епідеміологічної небезпеки; для захисту слизової носа та ротової оболонки - полоскати порожнину рота розчином (0,2 мг/мл) 2-3 рази на день (після цього не їсти та не пити протягом години) та закапувати по 3-5 крапель в кожний носовий хід 2-3 рази на день; для захисту дихальних шляхів - робити інгаляції з Декасаном в контейнерах по 2 мл за допомогою небулайзера 2 рази на добу.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Нацакадемії післядипломної освіти ім. Шупика Олександр Дуда зазначив, що в зоні ризику, насамперед, перебуває медперсонал та всі, хто контактують з хворими.

За його словами, це сімейні лікарі, провізори в аптеці, ЛОР-лікарі, лікарі-інфекціоністи, стоматологи, ендоскопісти, а також прикордонники, які найперші контактують з громадянами, що прибули до країни.

На думку лікарів, саме цим категоріям людей необхідно виконувати рекомендації щодо застосування декаметоксину для профілактики коронавірусу.