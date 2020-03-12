У пресс-секретаря президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, обнаружили заражение коронавирусом. Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

"В этот четверг правительство заявило, что глава секретариата администрации президента Бразилии по вопросам коммуникации Фабиу Вайнгартен заражен коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Вайнгартена отправили на карантин.

Информация о том, что он заражен коронавирусом, появилась в бразильских СМИ накануне после того, как его супруга Софи Вайнгартен написала об этом в чате WhatsApp для родителей, учащихся в школе вместе с их детьми. Она сообщила, что "подтверждает письмо, распространенное школой о том, что ее супруг вернулся из рабочей поездки в Майами и его тест на заражение коронавирусом показал положительный результат".

Также отмечается, что во время поездки Вайнгартен контактировал с Болсонару и с самим Трампом в Мар-о-Лаго.

За состоянием здоровья Жаира Болсонару также наблюдают медики.

Ранее сообщалось, что в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

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