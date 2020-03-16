Семья ресторанов Димы Борисова уходит "на карантин". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Что это значит?

Выполняя рекомендации МОЗ и предписания городских властей мы закрываем все рестораны Семьи. Не может быть никаких сомнений и компромиссов, когда речь идет о безопасности людей.

Будет ли работать доставка?

Да. В полноценном режиме будет работать доставка роллов, салатом и боулов от Philadelphia. Также в ресторане на Шота Руставели можно будет забрать заказ с собой.

Кроме того, по Печерску будет работать доставка горячих блюд от ресторана "Барсук".

На Русановке и Оболони будет действовать доставка от Mushlya Café.

Для этого мы разрабатываем специальные сеты. Их ориентировочная цена – около 189 гривен. Доставка будет бесплатной.

Для сотрудников, задействованных в организации доставки, разработаны строгие правила, касающиеся безопасности и гигиены.

Что с продуктами?

Как и последние 6 лет: ежедневно передаем в госпиталь нашим бойцам, поддерживаем фонды, которые готовят обеды и продуктовые наборы для пожилых людей и других нуждающихся.

Напомним, в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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