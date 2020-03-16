Рестораны Борисова "ушли на карантин" [ Редактировать ]
Семья ресторанов Димы Борисова уходит "на карантин". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Что это значит?
Выполняя рекомендации МОЗ и предписания городских властей мы закрываем все рестораны Семьи. Не может быть никаких сомнений и компромиссов, когда речь идет о безопасности людей.
Будет ли работать доставка?
Да. В полноценном режиме будет работать доставка роллов, салатом и боулов от Philadelphia. Также в ресторане на Шота Руставели можно будет забрать заказ с собой.
Кроме того, по Печерску будет работать доставка горячих блюд от ресторана "Барсук".
На Русановке и Оболони будет действовать доставка от Mushlya Café.
Для этого мы разрабатываем специальные сеты. Их ориентировочная цена – около 189 гривен. Доставка будет бесплатной.
Для сотрудников, задействованных в организации доставки, разработаны строгие правила, касающиеся безопасности и гигиены.
Что с продуктами?
Как и последние 6 лет: ежедневно передаем в госпиталь нашим бойцам, поддерживаем фонды, которые готовят обеды и продуктовые наборы для пожилых людей и других нуждающихся.
Напомним, в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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