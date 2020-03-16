В "Борисполь" прилетели украинцы с лайнера Diamond Princess [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 46 украинцами-членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.
В Минздраве подчеркнули, что коронавируса, по результатам лабораторных тестов, у украинцев не обнаружено.
"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и более не требуют дополнительных исследований", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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