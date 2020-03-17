Коронавірус на Буковині: медики запевняють у повному контролі над ситуацією [ Редактировать ]
Водночас перший хворий на коронавірус в Україні одужує. Стан інфікованого чоловіка із Буковини поліпшується. Про це свідчать результати аналізів. Нині його готують до виписки. Нині у Чернівецькій області - захворювання на коронавірус зафіксували ще у трьох людей. Два останні випадки підтвердилися напередодні. Більше розкаже Ольга Паламарюк.
Одразу два нових випадки зараження коронавірусом у Чернівцях. Це жінки. Одна з них повернулася з-за кордону, інша раніше контактувала з чоловіком, у якого підтвердився COVID-19. До інфекційного відділення, з підозрою, їх госпіталізували ще 6 та 13 березня відповідно. Наразі стан пацієнток - стабільний.
"Ми не будемо називати їхній населений пункт - ми не будемо, тому що ми відповідальні особи. Друге - ми не будемо називати їхній вік", - говорить Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА.
Загалом, на Буковині клінічно підтверджені чотири випадки інфікування. Всього госпіталізовано - три десятки осіб, зокрема трьох дітей. Чиновники посилюють обмежувальні заходи: у Чернівцях зачиняють всі кав'ярні та ресторани. Не працюватимуть ринки, за винятком продовольчих яток. Обмежать також рух громадського транспорту.
Посилили заходи безпеки і на кордоні. Закриті всі пішохідні переходи та скасоване залізничне сполучення.
"На даний час пропускні операції в пункті пропуску Порубне здійснюються на вантажному та легковому напрямку. А от в'їхати на територію країни іноземці не можуть", - говорить Сергій Бровко, начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону.
Прибув на КПП і автобус із українськими заробітчанами з Греції. Прикордонники вимірюють в усіх температуру.
"На даний момент у всіх громадян України в автобусі температура не перевищує 36.6-36.7. Все нормально".
"Люди у нас все украинцы. Перед выездом из Греции в офисе мы всех проверили пистолетиком, которым нас только что проверяли. Все нормально и вот приехали сюда", - пояснює Олександр Сеферіді, водій автобуса.
На КПП продовжує чергувати наряд медиків.
"Цілодобове чергування, знаходиться бригада""всіх контактних з підвищенням температури везеться в Чернівці", - говорить Геннадій Горошов, фельдшер Чернівецького центру екстерної медичної допомоги.
Загалом, ситуація в області контрольована, запевняють медики. Панікувати не варто: отримали перший негативний результат - у раніше інфікованого. 39-річний чоловік поступово одужує. Та, перед виписуванням, згодом повторно проведуть аналізи.
по теме
У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус
У Чернівцях померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації
Україна скасовує міжнародні перевезення
Відсьогодні з опівночі скасовано усі міжнародні регулярні рейси - авіа-, залізничні та автобусні
Кабмін ухвалив закриття ресторанів, фітнес-центрів та ТРЦ
Від сьогодні по всій Україні мають припинити роботу всі заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри, заклади культури
Паніка через коронавірус призвела до обвалу фондових ринків
Паніка через коронавірус призвела до обвалу фондових ринків США та Британії. Вартість цінних паперів там впала на 10 відсотків - найбільше за останні 33 роки
На Буковину прибула гуманітарна допомога від ВООЗ
У посиленому режимі працюють усі чотирнадцять пунктів пропуску - у Чернівецькій області. Прикордонники в масках та рукавичках. Вимірюють температуру всім, хто в'їжджає та виїжджає з України