Перший хворий на коронавірус в Україні одужує

Водночас перший хворий на коронавірус в Україні одужує. Стан інфікованого чоловіка із Буковини поліпшується. Про це свідчать результати аналізів. Нині його готують до виписки. Нині у Чернівецькій області - захворювання на коронавірус зафіксували ще у трьох людей. Два останні випадки підтвердилися напередодні. Більше розкаже Ольга Паламарюк.

Одразу два нових випадки зараження коронавірусом у Чернівцях. Це жінки. Одна з них повернулася з-за кордону, інша раніше контактувала з чоловіком, у якого підтвердився COVID-19. До інфекційного відділення, з підозрою, їх госпіталізували ще 6 та 13 березня відповідно. Наразі стан пацієнток - стабільний.

"Ми не будемо називати їхній населений пункт - ми не будемо, тому що ми відповідальні особи. Друге - ми не будемо називати їхній вік", - говорить Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА.

Загалом, на Буковині клінічно підтверджені чотири випадки інфікування. Всього госпіталізовано - три десятки осіб, зокрема трьох дітей. Чиновники посилюють обмежувальні заходи: у Чернівцях зачиняють всі кав'ярні та ресторани. Не працюватимуть ринки, за винятком продовольчих яток. Обмежать також рух громадського транспорту.

Посилили заходи безпеки і на кордоні. Закриті всі пішохідні переходи та скасоване залізничне сполучення.

"На даний час пропускні операції в пункті пропуску Порубне здійснюються на вантажному та легковому напрямку. А от в'їхати на територію країни іноземці не можуть", - говорить Сергій Бровко, начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону.

Прибув на КПП і автобус із українськими заробітчанами з Греції. Прикордонники вимірюють в усіх температуру.

"На даний момент у всіх громадян України в автобусі температура не перевищує 36.6-36.7. Все нормально".

"Люди у нас все украинцы. Перед выездом из Греции в офисе мы всех проверили пистолетиком, которым нас только что проверяли. Все нормально и вот приехали сюда", - пояснює Олександр Сеферіді, водій автобуса.

На КПП продовжує чергувати наряд медиків.

"Цілодобове чергування, знаходиться бригада""всіх контактних з підвищенням температури везеться в Чернівці", - говорить Геннадій Горошов, фельдшер Чернівецького центру екстерної медичної допомоги.

Загалом, ситуація в області контрольована, запевняють медики. Панікувати не варто: отримали перший негативний результат - у раніше інфікованого. 39-річний чоловік поступово одужує. Та, перед виписуванням, згодом повторно проведуть аналізи.