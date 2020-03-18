В Винницкой области 2 новых подозрения на коронавирус [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, стало известно, что в Винницкой области не подтвердили коронавирус у 4 человек, но появились 2 новые подозрения. Об этом сообщает заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк, которую цитирует пресс-служба ОГА.
"По состоянию на 18 марта в области снято 4 подозрения на коронавирус путем верификации этого заболевания постановкой полимеразной цепной реакции вирусологической лабораторией лабораторного центра, где пока не подтверждено ни одного случая COVID - 19.
Однако, к сожалению, по состоянию на утро сегодняшнего дня появились еще две подозрения на коронавирус. Один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировал с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
По ее словам, состояние обоих пациентов стабильное, пока они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Кроме этого, определены контактные лица. Они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
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