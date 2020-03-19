Цены на нефть марок Brent и WTI продолжили расти 19 марта после рекордного обвала. Об этом сообщается в данных биржи ICE.

По данным лондонской биржи, цены на нефть североморской марки Brent во время торгов 19 марта резко выросли, достигнув отметки в 27,57 доллара за баррель, что на 11% выше уровня закрытия предыдущих торгов, когда стоимость составила 24,88 доллара.

При этом цены на нефть марки WTI продолжили рост. На пике торгов цены на нефть WTI поднялись до 25,66 доллара за баррель, что примерно на 23,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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