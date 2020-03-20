В Украине с момента начала пандемии сделали меньше всего тестов на коронавирус в мире. По состоянию на 17 марта - их всего 500 штук. Об этом свидетельствуют данные сервиса Our world in data.

В России тестов относительно населения также сделали немного тестов - 116 061 штуку.

В Армении - почти 700

В Польше - почти 8 000

В Италии, где стремительно возросла смертность от коронавируса, было сделано почти 150 000 тестов

В Великобритании - более 50 000

В Китае - больше 320 000.

Самые близкие к Украине по количеству проведенных тестов - Новая Зеландия (584) и Пакистан (531).

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