Тест на коронавирус: в Украине прошли проверку меньше всего людей в мире [ Редактировать ]
В Украине с момента начала пандемии сделали меньше всего тестов на коронавирус в мире. По состоянию на 17 марта - их всего 500 штук. Об этом свидетельствуют данные сервиса Our world in data.
- В России тестов относительно населения также сделали немного тестов - 116 061 штуку.
- В Армении - почти 700
- В Польше - почти 8 000
- В Италии, где стремительно возросла смертность от коронавируса, было сделано почти 150 000 тестов
- В Великобритании - более 50 000
- В Китае - больше 320 000.
Самые близкие к Украине по количеству проведенных тестов - Новая Зеландия (584) и Пакистан (531).
Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
по теме
Коронавирус в Украине: военный самолет вылетит в Китай за тестами, масками и оборудованием
В Китай за медицинским грузом, который необходим для борьбы с коронавирусом, вылетит военный грузовой самолет ИЛ-76
За границей на карантине находятся почти 40 украинцев - МИД
На карантине за рубежом находятся 38 граждан Украины. Это связано с пандемией коронавируса.
У родственницы Шахова нашли коронавирус
В четверг, 19 марта, в Киевской области у родственницы народного депутата Украины Александра Шахова обнаружили коронавирус
Принимают зараженных без защитных костюмов: врачи просят народ о помощи
В Украине люди постоянно обращаются в больницу с подозрением на коронавирус, однако врачи остаются не защищенными, так как вынужденны контактировать с предполагаемыми зараженными в обычной рабочей одежде
Коронавирус в Украине: что известно о заразившихся 19 марта
В Украине зафиксировано 16 положительных тестов на коронавирус COVID-19