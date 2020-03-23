Ціна на нафту на світових ринках і далі падає. Вартість бареля марки "Брент" знизилася до майже 25 доларів. Це на понад 7 відсотків менше, ніж під час закриття біржових торгів у суботу. Тенденція до здешевлення триває від 9 березня, коли Росія відмовилися знизити видобування палива в межах угоди з країнами ОПЕК.

Ця ситуація спровокувала обвал російського рубля. Сьогодні Центробанк РФ встановив курс на рівні майже 81 рубль за американський долар.