Ціна на нафту на світових ринках продовжує падати [ Редактировать ]
Ціна на нафту на світових ринках і далі падає. Вартість бареля марки "Брент" знизилася до майже 25 доларів. Це на понад 7 відсотків менше, ніж під час закриття біржових торгів у суботу. Тенденція до здешевлення триває від 9 березня, коли Росія відмовилися знизити видобування палива в межах угоди з країнами ОПЕК.
Ця ситуація спровокувала обвал російського рубля. Сьогодні Центробанк РФ встановив курс на рівні майже 81 рубль за американський долар.
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