Зеленский встретился с главами парламентских фракций [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций перед внеочередным заседанием Верховной рады, которое созывается в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.
Так, Зеленский отметил важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании.
"Перед внеочередным заседанием Верховной рады Украины президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций и депутатских групп. Глава государства подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть", - указано в сообщении.
Глава государства отметил, что парламентарии должны помочь бизнесу и социально незащищенным слоям населения.
"Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в такие нелегкие времена", - сказал он.
Ранее мы писали, что Зеленский отсрочил призыв в армию.
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