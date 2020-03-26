Под Житомиром подтвердили новые случаи коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, подтвердили два новых случая коронавируса. Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, новые случаи заболевания подтвердили у жителей Бердичева и Малина. В обоих случая на данный момент определяются контактные лица.
"В Бердичеве заболевания установили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией больному было осуществлено быстрый тест, который не выявил коронавирус. Пациента было госпитализировано 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого находился на самоизоляции.
В Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года. Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу, проявлений болезни не отображалось. Из-за ухудшения своего состояния, доставлен в инфекционное отделение", - сообщил Бунечко.
Таким образом в Житомирской области количество инфицированных коронавирусом выросло до четырех. До этого заболевания были выявлены у жителей Радомышля.
Ранее сообщалось, что на Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус.
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